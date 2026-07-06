2026 Yılı Yatırım Programı kapsamında, Şehit Öğretmen Fatih Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MESEM) bünyesinde yapımı devam eden yeni atölye binası, geleceğin nitelikli iş gücünü yetiştirecek modern ve güçlü bir eğitim altyapısı sunacak.

Bu kapsamda İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, inşaat alanında incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İncelemeler sırasında yatırımın planlanan takvim doğrultusunda tamamlanması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirten Çağlar, modern atölyelerin öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmesinde önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Tamamlandığında öğrencilerin uygulamalı eğitim imkânlarını artıracak olan yeni atölye binası, mesleki yeterliliklerin güçlendirilmesine katkı sunarken Çorum'un üretim, istihdam ve kalkınma hedeflerine de önemli destek sağlayacağı ifade edildi.