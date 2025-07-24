Sungurlu Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren Türkiye’nin en büyük barut fabrikası GoldForce, IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde düzenlenen IDEF 2025 kapılarını açtı.

GoldForce Makine ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş., tüm devreye alma ve otomasyon süreçlerini üstlenen çözüm ortağı Nanografi firması ile müşterek IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda yer aldı.

Ahlatcı Holding ve GoldForce Makine ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Yönetim Kurulu Üyesi Raşit Yılmaz ve Genel Müdür Mehmet Tök ile birlikte fuarda stantları ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

DÜNYADA SADECE 9 ÜLKEDE ÜRETİLEBİLEN GRAFEN, NANOGRAFİ TARAFINDAN TÜRKİYE’DE ÜRETİLİYOR

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle İstanbul’da gerçekleştirilen IDEF’25 – 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’na katılarak, Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayisindeki ilerleyişine bir kez daha tanıklık etti.

Yusuf Ahlatcı, savunma teknolojileri alanında stratejik çalışmalar yürüten ve dünyada yalnızca 9 ülkede üretilebilen grafeni Türkiye’de üretmeyi başaran Ahlatcı Holding bünyesindeki Nanografi firmasını, AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak ile birlikte ziyaret etti. Burada genç mühendislerle bir araya gelen Ahlatcı, “Bu eserler, çocuklarımızın aklıyla ve genç mühendislerimizin emeğiyle ortaya çıkmıştır. Çorumlu bir firmanın bu alanda ülkemizi temsil etmesi bizler için büyük bir iftihar vesilesidir” dedi.