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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 650 bin lira, en yüksek 1 milyon 753 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,0 artarak 1 milyon 750 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 915 milyon 94 bin 472,92 lira, işlem miktarı ise 1.741,71 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 931 milyon 487 bin 578,50 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Turan Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.