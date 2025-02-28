Çorum Klasman Hakemi Ahmet Ecevit’e 2. lig kırmızı grupta zirvenin maçında görev.

Ecevit, 68 Aksarayspor ile Menemen FK takımları arasındaki maçta dördüncü hakem olarak görev yapacak.

2. Lig kırmızı grupta liderin bir puan gerisinde 52 puanla ikinci sırada bulunan 68 Aksarayspor ile 44 puanla dördüncü sırada bulunan Menemen FK arasındaki maçı Batman Klasman Hakemi Mehmet Terece yönetecek.

Maçın yardımcı hakemleri Balıkesir’den Volkan Esen ve Kırklareli’nden Umut Ertem. Maçta Ahmet Ecevit dördüncü hakem olarak görev yaparken Mehmet Güven ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.