Kırıkkale’de dün başlayan Okullu Yıldız Erkekler Voleybol grup birinciliğinde Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu ilk maçını kazanarak yarı final grubuna yükselmek için avantaj yakaladı.

Dokuz okulun üç grupta mücadele ettiği grup birinciliğinde Tevfik Fikret İleri Ortaokulu dün ilk maçında Kayseri Pembe Cesarettin Ortaokulu önünde zorlanmadı ve 3-0 galip gelerek yarı final grubu için iddialı duruma geçti.

Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu grubunda ikinci maçında yarın Bolu Milli Egemenlik Ortaokulu ile karşılaşacak.

Temsilcimiz bu maçı kazanması halinde grup birincisi olarak yarı final grubuna yükselecek.