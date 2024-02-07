Çetin Koçak Down Sendromlu Sporcular Dünya Şampiyonası hazırlık kampında görev yapacak.

6-15 Şubat tarihleri arasında Ankara’da yapılacak olan kampta Teknik Kurul üyeleri Çorum Ted Koleji Beden Eğitimi Öğretmeni Çetin Koçak ile birlikte Cenk Utkuoğlu, Muhsine Dalgıç ve Serçin Aksu ile birlikte antrenörler Samra Karayılanoğlu, Furkan Kızılkaya ile Eyüp Yaman görev yapacak.

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Bu kampta 19-26 Mart tarinleri arasında Antalya’da yapılacak olan Trisome Games (Down Sendromlu Sporcular Dünya Şampiyonası) müsabakalarında mücadele edecek milli takım sporcuları mücadele edecek.

Çetin Koçak amaçlarının Dünya Şampiyonasına en güzel şekilde hazırlanmak olduğunu söyledi.