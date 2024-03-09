Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu erkek voleybol takımı Tokat grubunuda namağlup bitirerek Türkiye’nin en iyi sekiz takımın mücadele edeceği Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı.

Tokat’ta yapılan Okullu Yıldız Erkekler Voleybol yarı final grubunda temsilcimiz Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu, Beden Eğitimi Öğretmeni Ümit Demir ve antrenör Hasan Serhat Erdoğan yönetiminde Salim Daylan, Bekir Dalyan, Oğuzalp Yener, Emir Sağlam, Duran Esat Kocabaş, Enes Özsolak, Mustafa İlikman, Necip Fazıl Aykaç, Yavuz Düzgün, Ali Hacırecepoğlu’ndan oluşan kadrosu ile mücadele etti.

A grubunda mücadele eden Ahmet Tevfik İleri ortaokulu ilk maçında geçen yıl final oynayan Tokat Fevzi Çakmak Ortaokulu’nu 3-1 yenerek çok iyi başladığı müsabakalarda ikinci maçıda Bartın Toki Ortaokulunu son maçında ise Samsun Çınarlık Ortaokulu önünde 3-0’lık galibiyet ile ayrılarak gruptan birinci olarak çapraza yükseldi.

Dün sabah çapraz maçında diğer gruptan ikinci olarak çıkan Sivas Şehit Adnan Saka Ortaokulu ile finallere gitmek için karşılaştı.

Rakibi önünde maça çok iyi başlayan Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu 25-15’la ilk seti kazandı. İkinci setide zorlanmadan 25-18 kazanan temsilcimiz üçüncü sette ise 25-17 ile alip gelerek Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu erkekler kategorisinde uzun süredir başarılamayanı yaptı ve finallerde mücadele etmeye hak kazandı.

Çorum Belediyespor alt yapısı olarakda kulüplerde mücadele eden Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu 19-24 Mart tarihlerinde Sivas’ta yapılacak olan Türkiye finallerinde Türkiye’nin en iyi sekiz takımı ile kürsüye çıkmak için mücadele edecek.