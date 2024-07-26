İl Spor Merkezlerinde yine en büyük kayıt yüzme branşında.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Olimpik Yüzme Havuzu ile birlikte şehrin farklı bölgelerinde dört adet seyyar havuzlarda bu yıl için yaklaşık 2500 çivarında sporcu yüzme eğitimi alıyor.

Olimpik Yüzme Havuzu Müdürü İsmail Sonkaya Çorum’da yüzme eğitimini 28 antrenör gözetiminde verildiğini bunların dördünün kadrolu, 6’sının EYS, 7’sinin Halt Eğitimi 11 tanida Gençlik Spor Bakanlığına bağlı antrenörler olduğunu söyledi.

Sonkaya Olimpik Yüzme Havuzu ile birlikte Aşıklar Tepesi. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Cuma Pazarı ve Tevfik Kış Spor Salonu bahçesinde kurulan portatif havuzlarda bu yıl içinde 2500’ü aştığını ve bu yıl boyunca eğitim verilen tüm Çorumluların sayasının ise 10. 142 olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının ‘Yüzme bilmeyen kalmasın’ projesi kapsamında bir çok çocuğa ve engelli bireye ücretsiz eğitim verdiklerini belirten İsmail Sonkaya’Ayrıca Alaca ilçemizde geçen yıl açılan yarı olimpik yüzme havuzunda çalışmalar devam ediyor. Sungurlu yarı olimpik havuzuda bu ay içinde ilçe halkına hizmet vermeye başlayacak’ dedi.

Gençlik Spor Yüzme Antrenörü Sevilay Şeker ise yüzmenin kas gelişimini artırdığını yaşıtlarına nazaran daha dinç olduklarını, obeziteye engel olduğunu ve çocukların gelişimine büyük katkı sağladığını söyledi.

Yüzme branşına çocuklarına gönderen velilerede uyarılarda bulunan Şeker çocukların hemen öğrenmelerini beklememeleri gerektiğini belirterek ‘Sürekli ve tekrar yaparak disiplinli öğrenilen yüzme unutulmayacaktır. Velilerimiz çocuklarını uzman antrenörlere yönlendirmelerini ve sabırlı olmalarını tavsiye ediyorum.

Şeker ‘Yüzmede yaş sınırı olmayan bir spor dalı, Yediden yetmişe herkese göre uygun kurslarımız var. Bakanlığımızın başlattığı ‘Yüzme Bilmeyen kalmasın’ projesi kapsamında her yaşa uygun kurslarımız İl Müdürlüğümüz koordinesinde açılmıştır’ dedi.

Şeker ‘Velilerimizden ricamız çocuklardan bu sporda hemen başarı beklemesinler. Tüm branşlarda böyledir ancak yüzme çok fazla çalışma, çok fazla tekrar ve disiplinle öğrenilen bir spor damı. Yüzme kesinlikle unutulmaz ancak gelişim için çok çalışmaya ihtiyaç vardır. Veliler sabırlı olsunlar ve uzman antrenörler gözetiminde çalışmalarına destek ulsunlar ona moral versinler’ dedi.