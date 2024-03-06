Okul Sporları Yıldız erkekler voleybol yarı final grup heyecanı Tokat’ta başladı.

Çorum Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu grubunda ilk maçını kazanarak final grub için avantaj yakaladı.

Okul Müdürü Aziz Usta’nın kafile başkanlığında Beden Eğitimi Öğretmeni Ümit Demir ve Antrenör Abdullah Serhat Erdoğan yönetimindeki Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu Salim Dalyan, Bekir Dalyan, Oğuzalp Yener, Emir Sağlam, Duran Esat Kocabaş, Enes Özsolak, Mustafa İlikman, Necip Fazıl Aykaç, Yavuz Düzgün, Ali Hacırecepoğlu’ndan oluşan kadrosu ile ilk maçında ev sahibi Tokat Fevzi Çakmak Ortaokulu ile karşılaştı. Rakibi önünde ilk seti 25-16 kaybeden Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu ikinci seti 25-16 sonraki iki seti ise 25-22 alarak maçtan 3-1 galibiyet ile ayrıldı.

Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu ikinci maçında Ali Yücel Spor Salonu’nda bugün saat 12’de Bartın Toki Ortaokulu ile son maçında ise yarın saat 12’de Samsun Çınarlık Ortaokulu ile karşılaşacak.

İki grupta oynanacak maçlar sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan okullar 8 Mart cuma günü çapraz olarak karşılaşacak ve bu maçları kazanan iki takım Türkiye finallerinde mücarele etmeye hak kazanacak.