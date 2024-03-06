Çorum Kargı ilçesine bağlı Yeşilköy-Dereköy-Çakırlar köyleri sulama tesisi yapım işi tüm hızıyla devam ediyor.

Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Projeleri kapsamında 2023 yılı DOKAP (Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı) yatırım programında bulunan ve ihalesi Ocak ayında yapılan proje ile 3 köye 1323 m 500 mm çaplı 10 Atü HDPE boru sulama iletim hattı döşenecek.

Toplam 4 milyon 317 bin liraya mal olacak pompaj tesisi ile Yeşilköy-Dereköy-Çakırlar köylerine ait 2 bin dekar çeltik arazisi sulanabilecek.

Projenin 60 günde tamamlanması hedefleniyor.