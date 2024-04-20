Okullu Yıldızlar Voleybol’da Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza atan Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu’ndan gazetemize teşekkür ziyareti.

Okul Müdürü Aziz Usta, Beden Eğitimi Öğretmeni Ümit Demir ve okuldan emekli öğretmenler Recep Özcan ve Hasan Hamarat ile birlikte gazetemizi ziyareti sırasında Spor Yönetmenimiz Halil Öztürk ile görüştüler.

Aziz Usta ziyaret sırasında okul takımının il birinciliğinden başlayarak grup, yarı final ve final grubunda mücadelesinde hep yanlarında olan Çorum yerel basınına teşekkür etti.

Usta, böyle büyük bir başarının tek başına sporcu ile antrenör ile idareci ile kazanmanın mümkün olmadığını belirterek ‘Çorum olarak bu anlamda çok büyük bir birliktelik gösterdik. Yerel basınımızda bu süreçte hep bizimle birlikte oldu ve başarımızı tüm Çorumlulara duyurmamızda bize destek verdi. Onların bu desteğinize şahsım ve okulum adıma çok teşekkür ediyorum. Çorum Hakimiyet Gazetesi Spor Yönetmeni Halil Öztürk’de Ahmet Tevfik İleri Ortaokulunun bu başarısı ile büyük gurur duyduklarını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.