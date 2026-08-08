Çorum Belediyesi, toplumun temel yapı taşı olan aile kurumunu güçlendirmeye yönelik çalışmalarını Aile Danışmanlığı hizmetiyle sürdürüyor.

Belediye bünyesinde ücretsiz olarak sunulan hizmet sayesinde aileler, bireyler, çocuklar ve gençler, ihtiyaç duydukları konularda uzman danışmanlardan destek alabiliyor.

Aile Danışmanlığı hizmeti kapsamında vatandaşlara; aile içi iletişim, ebeveynlik desteği, çocuk ve ergen sorunları, evlilik öncesi ve evlilik sürecine ilişkin danışmanlık, stres ve kaygı yönetimi, öz güven ve motivasyonun geliştirilmesi, sosyal uyum, yaşam dengesi ile kişisel farkındalık gibi birçok alanda profesyonel rehberlik sunuluyor.

Aile Danışmanlığı hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, randevu oluşturmak ve detaylı bilgi almak için Çorum Belediyesi İletişim Merkezi'nin 0 (364) 319 23 00 numaralı telefonunu arayabilecek.

Çorum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, danışmanlık sürecindeki tüm görüşmelerin gizlilik ilkesi çerçevesinde yürütüldüğü belirtilerek, hizmetin belediyeye bağlı merkezlerde uzman danışmanlar tarafından verildiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, ihtiyaç duyan tüm vatandaşların ücretsiz olarak sunulan Aile Danışmanlığı hizmetinden yararlanmaya davet edildiği kaydedildi.