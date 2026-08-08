Hitit Üniversitesi Teknoloji Merkezi’nde görev yapan Öğr. Gör. Dr. Çağla Kayişoğlu tarafından hazırlanan “Gıda Güvenliğinde Hassas Ölçüm: HPLC ile Mikotoksin Tespiti ve Analiz Eğitimi” başlıklı proje, TÜBİTAK 2237 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Gıda güvenliği alanındaki teorik bilgileri uygulamalı laboratuvar çalışmalarıyla birleştirecek eğitim programı, 21-23 Eylül 2026 tarihleri arasında Hitit Üniversitesi Teknoloji Merkezi bünyesindeki Gıda Analiz Teknikleri ve Biyoteknoloji Laboratuvarı’nda gerçekleştirilecek.

Üç gün sürecek eğitimde, gıda güvenliği açısından önemli risk oluşturan mikotoksinlerin oluşum mekanizmaları, insan sağlığı üzerindeki etkileri ve gelişmiş analiz yöntemleriyle tespitine yönelik kapsamlı bilgiler sunulacak.

Program kapsamında katılımcılara hem teorik hem de uygulamalı eğitimler verilecek.

Eğitimde; Aflatoksin B1, Aflatoksin B2, Aflatoksin G1, Aflatoksin G2 ve Okratoksin A analizleri gerçekleştirilecek.

Katılımcılar, bu toksinlerin özellikleri, oluşum koşulları, sağlık üzerindeki etkileri ile gıdalardan numune alma, hazırlama, ekstraksiyon ve analiz süreçleri hakkında detaylı bilgi edinecek.

Uygulamalı bölümde ise gıdalardaki mikotoksinlerin çok düşük düzeylerde hassas ve güvenilir şekilde belirlenmesini sağlayan Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) sisteminin çalışma prensibi ve analizlerdeki kullanımı ele alınacak.

Programa; Türkiye genelindeki üniversitelerden öğretim elemanları, lisans mezunları, lisansüstü öğrenciler ve mezunlar ile gıda sektöründe görev yapan Ar-Ge ve kalite kontrol uzmanlarının katılması planlanıyor.

Mikotoksinlerin; Aspergillus, Penicillium ve Fusarium türü küfler tarafından üretilen ve tahıllar, kuruyemişler, kuru meyveler ile baharatlar gibi birçok üründe görülebilen toksik bileşikler olduğuna dikkat çekilirken, bu maddelerin çoğu zaman gıdanın görünümünde belirgin bir değişiklik oluşturmadan varlığını sürdürebildiği ve ancak laboratuvar analizleriyle tespit edilebildiği vurgulandı.