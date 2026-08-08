Çorum Sınav Eğitim Kurumları, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’de dereceye giren öğrencilerini altın ve plaketle ödüllendirdi.

AHL Park AVM’de faaliyet gösteren Mado'da gerçekleştirilen programa; YENİ Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Özkan Yandım, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, Sınav Eğitim Kurumları yönetici, idareci ve öğretmenleri ile öğrenciler katıldı.

Ödül töreninde konuşan Çorum Sınav Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Selami Tüysüz; “Kurumumuzun kuruluş felsefesinin temeline koyduğumuz "nitelikli eğitim ve sarsılmaz disiplin" ilkesinin, Türkiye YKS dereceleri ile taçlanmış olmasının haklı gururunu yaşıyoruz.” dedi

Çorum Sınav Eğitim Kurumları olarak yakaladıkları başarının asla bir tesadüf olmadığını belirten Tüysüz; “Gece gündüz demeden soru peşinde koşan, her deneme sınavını bir basamak olarak gören şampiyonlarımızın iradesinin eseridir. Onların arkasında dağ gibi duran fedakar ailelerimizin akademik yolculukları boyunca öğrencilerimizin hedeflerini belirleyen, motivasyonlarını diri tutan, zorlandıkları anlarda yanlarında olan ve her birini yakından takip eden kıymetli rehberlik öğretmenlerimizin ve tüm eğitim kadromuzun büyük emeği vardır. Bu başarı; yalnızca öğrencilerimizin değil, onlara yol gösteren, inanan ve her adımda destek olan güçlü bir eğitim ekibinin ortak zaferidir.” şeklinde konuştu

Türkiye ve Çorum derecesi yapan öğrencileri tebrik eden Tüysüz; “Sevgili birincilerimiz; sizler sadece bir sınavı kazanmadınız. Doğru odaklanma, düzenli çalışma ve kriz anlarını yönetme becerinizle akranlarınıza ve arkadan gelen nesillere muazzam birer rol model oldunuz. Bu kurumun duvarları arasında döktüğünüz her damla alın terinin, uykusuz geçen gecelerinizin karşılığını bugün tüm Türkiye'ye adınızı duyurarak aldınız. Şimdi önünüzde yepyeni bir dünya, üniversite hayatı uzanıyor. Gideceğiniz Üniversitelerde de buradaki disiplininizi, ahlakınızı ve öğrenme aşkınızı koruyacağınıza inancım tamdır. Sizler ülkenin geleceğini inşa edecek en parlak zihinlersiniz. Yolunuz da bahtınız da her daim açık olsun. Kurucu müdürünüz olarak hepinizi gözlerinizden öpüyor, bu başarıda emeği geçen büyük eğitim kadromuzu ve velilerimizi yürekten kutluyorum. Başarılarınız daim olsun Cumhuriyet ışığınız, Atatürk Rehberiniz olsun. Yolunuz açık olsun.” ifadelerini kullandı

Konuşmaların ardından YKS’de Türkiye 116’ıncısı ve Çorum il birincisi Feride Nur Demirtaş’a hediyesini ve plaketini YENİ Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız takdim etti.

Programda Türkiye 737’incisi ve Çorum il ikincisi Melek Nur Kaplan’a hediyesini ve plaketini Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Türkiye 2546’ıncısı ve Çorum il üçüncüsü Ümmügülsüm İluk’a hediyesini ve plaketini AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Türkiye 1934’üncüsü ve Çorum il dördüncüsü Ezel Uyar’a hediyesini ve plaketini Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Özkan Yandım verdi.

Program toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.