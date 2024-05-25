AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanvekili Onur Civan, önceki İl Gençlik Kolları ÜNİAK Başkanı Seren Ökmen ile hayatını birleştirdi.

Genç çiftin nikahını Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kıyarken, nikah şahitliğini ise AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, AK Parti İl BaşkanıMurat Günay, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, Merkez İlçe Başkanımız Erhan Akar, Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir yaptı.

Başkan Halil İbrahim Aşgın genç çifte Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye ederek bir ömür boyu mutluluklar diledi.