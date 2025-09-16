AK Parti Çorum Teşkilatı, Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı programında Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü’yü misafir etti.

AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar’ın açılış konuşması ile başlayan programda, iklim yasası ile ilgili içerikler ve doğru bilinen yanlışlar ele alındı.

Tüm ilçe teşkilatlarının da hazır bulunduğu geniş katılımlı toplantıya başkanlık eden İl Başkanı Av. Yakup Alar, ülkemizin geleceğini, çocuklarımızın yarınlarını doğrudan ilgilendiren çok önemli bir konu olan iklim yasası, yeşil dönüşüm ve iklim farkındalığı hakkında bilgilenmek için bir araya geldiklerine değindiği açılış konuşmasında, “Türkiye olarak, son 23 yılda nasıl altyapıda, sağlıkta, eğitimde ve sanayide devrim niteliğinde adımlar attıysak, çevre ve iklim alanında da aynı kararlılıkla ilerliyoruz. Çünkü biliyoruz ki kalkınma; doğayı, çevreyi ve gelecek nesilleri koruyarak sürdürüldüğünde anlamlıdır.” dedi.

Yaşanan afetlerin, iklim değişikliğinin ne denli önemli bir sorun olduğunu ortaya koyduğuna işaret eden Yakup Alar, “Sıcaklık dalgaları, kuraklık, sel felaketleri, don, su kaynakları yetersizliği ve orman yangınları artık belirli bölgelerin değil tüm insanlığın ortak sorunu haline gelmiştir. Türkiye giderek derinleşen sorun karşısında başından itibaren kararlı ve vizyoner adımlar atmaktadır. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde açıklanan 2053 net sıfır emisyon hedefi, değişim, kalkınma unsuru, sadece çevre politikalarının değil aynı zamanda üretimden ulaşıma, enerjiden tarıma kadar tüm sektörlerin yol haritasını şekillendirmektedir.” diye konuştu.

ÇEVREYİ KORUMAK LÜKS DEĞİL ÖNCELİKTİR

İklim Kanunu tamamen yerli ve milli bir kanun olduğunun altı çizen AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, “Halkımızın sırtına yük bindirmek için değil, evlatlarımıza daha temiz bir çevre, daha sağlıklı bir gelecek bırakmak için hazırlanmıştır. Biz AK Parti olarak, “önce insan” anlayışıyla, çevreyi korumayı bir lüks değil, bir zorunluluk olarak görüyoruz. Bu kanun, yalnızca bugünü değil, 2053 net sıfır emisyon hedefimize giden yolu da güvence altına alacaktır. Hep birlikte, hem kalkınan hem de doğasına sahip çıkan bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz.” sözleriyle açılış konuşmasını tamamladı.

AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü, İklim Yasası’nın sosyal hayat ve ticaret hayatı başta olmak üzere Türkiye ve dünya üzerindeki ekti ve sonuçlarından bahsettiği sunumuna, gündemin önemli maddelerinden olan Terörsüz Türkiye ile başladı. Milletvekili Oğuz Üçüncü AK Parti İl Başkanlığı Toplantı Salonu’nda dün akşam gerçekleştirilen toplantıda şunları söyledi;

TERÖRSÜZ TÜRKİYE PAZARLIK SÜRECİ DEĞİLDİR

Terörsüz Türkiye konusunda kimi insanlar PKK ile pazarlık mı yapıyorsunuz? diye soruyor. Al gülüm ver gülüm mü yapıyorsunuz? Abdullah Öcalan bu sürecin sonunda hapisten mi çıkacak? Bu sorular, önemli cevaplar verilmesi gereken sorular. Bu süreç baştan itibaren bir pazarlık süreci değildir. Devlet son defa şans veriyor. Özellikle suça bulaşmamış olanlara şans veriyor.

Suriye’deki gelişmeleri ve meydan okumaları görüyor ve diyor ki; istikameti şaşan, pusulası karışan ve özellikle Türkiye’ye meydan okumaya devam edenlere son bir ihtarımız olsun. Kılıç kınından çıkarsa artık bu süreç yalan olur hikaye olur, herkes aklını başına alsın. Suriye’nin bütünlüğünü kimse sorgulamasın, entegre olacaksa entegre olsun. Özellikle devletimiz ve hükümetimiz bu ülkeyi bölmeme adına yaptığı operasyonlara her yerde devam ettirmeye kadirdir, buna kudreti vardır. Ama netice itibariyle hem geleceğimizi iyi okuyoruz, hem de gelecekle birlikte Türkiye’nin gelişiminin daha da iyi olacağına, bu bölge ile birlikte hep birlikte kalkınacağımıza inanan bir anlayışla bu süreci yürütüyoruz.

TÜRKİYE SAHADAKİ HESAPLARI DEĞİŞTİRİYOR

Denilebilir ki iklim kanunu tamam hoş da şurada biri kaç yüz kilometre ötede insanlar her gün katlediliyor, biz de burada neler konuşuyoruz denilebilir. Bunların hepsi birbirine bağlı konular. Bundan 2 ay önce İDEF Fuarı’nda Tayfur Blok 4 Süper Sonik Füzemizi standa koyduğumuzda bütün dünyada dengeler değişti. İsrail’de Yunanistan’da manşetler değişti. Türkiye’nin süper sonik bir güzeye sahip olması, sahadaki hesapları değiştirdi.

SÖZÜ DİNLENEN BİR TÜRKİYE

İHA piyasasının %65’inin Türkiye’nin elinde olması bütün bölgedeki hesapları alt üst etti. Biraz daha güçlenerek, alt yapımızı geliştirerek bu bölgede küresel bir güce dönüştüğümüzde hem Gazze’de hem de yeryüzündeki tüm mazlumlara ulaşabilen ve sözünü söylediği zaman sözü yerine getirilen bir ülke olmanın yolunda hep birlikte ilerleyeceğiz. Türkiye Yüzyılı hedefleri zaten bunları içeriyor. Onun için zaman zaman hep İHA diyorsunuz, hep SİHA diyorsunuz, top diyorsunuz, Kaan diyorsunuz, hep reklam kokan hareketler yapıyorsunuz diyen kardeşlerimize diyoruz ki her dediğimiz şeyle Türkiye’nin kalkınma modelini, Türkiye’nin geleceğe bakışını değiştiriyoruz. Siz maket dediniz uçurduk, siz montaj dediniz şu an Avrupa’ya ihraç ediyoruz. Siz bir şey yapamazsınız dediniz yerlilik oranımızı %85-90’a yaklaştırdık. Siz ihracat yapamazsınız dediniz 7 milyar dolarlık ihracatımız var.

HEMEN ALGI BAŞLATTILAR

2 Temmuz 2025 tarihinde 7552 Sayılı Kanun kanunlaştırılırken, olmayan bir şey oldu; e-mailim ve instegramdaki mesajlarım patladı. Yapay et mi yiyeceğiz, Ailelerimizi LGBT yapmaya hangi hakkınız var yazmışlar. Acaba ben bu kanunu okuyamadım da gözden bir şey mi kaçırdım diye kendime sordum. Bunun yapay etle, yaşam tarzımızla, aile yapımızla ne ilgisi var diye düşündüm, Sosyal medyaya baktım sosyal medya yıkılıyor. Kendi tanıdığımız insanlar bile bu saatten sonra tarımın yasaklanacağını, hayvancılığın yasaklanacağını yasaklanmasa bile hayvanların gaz salınımının kontrol altına alınacağını söylediler. Buz bu yasayı çıkardıktan birkaç gün sonra hayvan pazarları kapandı ve internet yine yıkıldı ve bak biz demedik mi dediler. Bak bütün Türkiye’de hayvan pazarları kapandı, yasa çıktı pazarlar kapandı dediler. Oysa pazarlar şap hastalığı nedeniyle kapandı.

KÖTÜYE YORUMLADILAR

Ortamın kötü, algı yönetiminin de çok kolay olduğu bir yerde efsane kendiliğinden hız kazanmaya başladı. Hatta bir partinin il başkanı yemin ederek Karaman ve Konya’da artık hayvancılığın yasak olduğunu iddia etti. Dolayısıyla bu yasa niye böyle bir tartışmaya yol açıyor demek zorunda kalıyorsunuz. Ya da iyi niyetle başlatmış olduğumuz bir çalışma niye özellikle kötüye yorumlanıyor, yapacağımız milli ve yerli bir uygulama uluslararası bir komploya niye kurban gidiyor diye sorguluyorsunuz.

İHRACAATÇIMIZI AB SERTİFİKASINA MECBUR BIRAKMADIK

Her şeyden önce bizim bu dünyada yaşadığımız, bu dünyanın bir parçası olduğumuzu, bu dünyada yaşarken ve dünya ile ticaret yaparken de bir kurallar manzumesi içerisinde hareket ettiğimizi siz de biliyorsunuz. Çorum gibi ihracata endekslenmiş bir ilimizde bu konuşmayı yapmak bile bazen abesle iştigal oluyor. 1.1.2026 itibariyle sınırlı karbon uygulaması başlayacak. Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nda böyle bir toplantı yapsaydık bize günaydın biz zaten bir bunu biliyoruz ve hazırlığını 4-5 senedir yapıyoruz derlerdi.

Eğer biz 1.1.2026’dan önce bir yasal düzenleme ile emisyon ticareti karbon salınımını kurallar çerçevesine oturtmasaydık özellikle demirçelik, alüminyum, hidrojen, gübre sanayisi gibi 6 sektörde görev yapan ihracatçımız için böyle bir alt yapı oluşturmasaydık, ihracat yapacakları her ürün için Avrupa Birliği’nden sertifika almak mecburiyetindelerdi. Bu sertifikanın ton başına şu anki maliyeti ortalama 75 Euro. Bu para cari açık babından zaten gidecekti. Dolayısıyla bir yapmış olduğumuz bu yasal çalışma ile 7552 nolu kanunla bir kere böyle bir emisyon ve sertifika sisteminin yasal alt yapısını oluşturduk. 1,1,2026’da gümrükte sertifika soranlara bir kendi sertifikamızı sunmuş olacağız.”