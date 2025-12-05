Ocak ayında başlayacak olan esnaf ve sanatkâr odalarının olağan genel kurullarına hazırlıklar devam ederken, Hazır Elbiseciler Odası’na ilk kez bir kadın başkan adayı çıktı.

Yeniyol Mahallesi Eskisaray Sokak No: 6/D adresinde hizmet veren Hayalperest Butik Sahibi Serap Usta Özdemir, odanın başkanlığına adaylığını açıkladı.

Özdemir, 10 yılı aşkın süredir giyim sektöründe faaliyet gösterdiğini, mesleki tecrübesini ve kadınların sivil toplumda daha aktif rol almasını sağlamak amacıyla bu göreve talip olduğunu ifade etti.

Başta kadın meslektaşları olmak üzere tüm esnaflardan destek isteyen Özdemir, bu dönem oda başkanlığına aday olan ilk ve tek kadın konumunda. Seçilmesi halinde Çorum merkezde ilk kadın oda başkanı olarak tarihe geçecek.

Bilindiği üzere Çorum’un ilk kadın oda başkanı, önceki dönemde Ortaköy Esnaf Odası Başkanı Döndü Erarslan olmuştu.

Serap Usta Özdemir’in adaylığı, kadınların esnaf teşkilatlarında daha fazla söz sahibi olmasının önünü açan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.