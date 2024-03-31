Bugün gerçekleştirilen Mahalli İdariler seçimlerinde oy sayımı devam ediyor.
Çorum'da sandıkların yüzde 31.45'i açılırken, AK Parti ile CHP kafa kafaya yarışıyor.
AK Parti'nin oyu yüzde 39.30, CHP'nin oyu ise yüzde 39.07.
Oy sayımı devam ederken, parti binalarında da gergin bekleyiş sürüyor.
Bu arada CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, partililere çağrıda bulunarak;
"Çağrım tüm CHP'ye gönül vermiş kişilere; Birazdan güzel haberler alacaksınız. Asla rehavete kapılmayın. Son veriler girilene kadar sandıklarımızı terk etmeyelim. Yol arkadaşlarımızın oy kullandıkları sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı
Editör: Fatih Battar