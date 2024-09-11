Yaş haddinden dolayı görev süresi dolan Gökhan Kalınsazlıoğlu görevini yeni Başkan Alaattin Enes Özdemir’e devretti.

AK Parti Sungurlu İlçe Başkanlığında yapılan devir teslim törenine 27. Dönem AK Parti Trabzon Milletvekili ve İl Koordinatörü Bahar Ayvazoğlu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, MKYK Üyesi Sümeyye Esenyel, İlçe Başkanı Nuh Aluç, Kadın Kolları Başkanı Neşe Tokatlı, AK Parti Çorum Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan ve partililer katıldı.

Bahar Ayvazoğlu, “Gençlik Kolları Başkanımız Gökhan Kalınsazlıoğlu’ndan görevi devralan Alaattin Enes Özdemir’i tebrik ediyor, Gökhan kardeşim ve kıymetli ekibine bugüne dek yapmış oldukları özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca İlçe Başkanımız Nuh Aluç’un riyasetinde yapmış olduğumuz toplantıda bir kez daha gördük ki, bu kadrolarda yetişmek, bu kadrolarda çalışmak vefa işi, inanç meselesi ve aidiyet şuuru demek. Sungurlu’da fazlası var.” dedi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’da, “Görevi devreden Gökhan Kalınsazoğlu kardeşime hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bayrağı devralan Alaattin Enes Özdemir kardeşime bu kutlu yolda başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı. İl Başkanı Murat Günay, “Gökhan kardeşimize şimdiye kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, Alaattin Enes kardeşimize yeni görevinde muvaffakiyetler dilerim.” diye konuştu. Gençlik Kolları Başkanı Alaattin Enes Özdemir, “AK Parti bizim için bir ekmek kapısı değil, gönül verdiğimiz, gönüllendiğimiz kapıdır. Bizim aşkımız, sevdamız var bu ülkeye borcumuz var, bunu ödemek için yürüyeceğiz! Bir dert var, biz bu derdin dertlisiyiz..! Bu süreçte teslim almış olduğum şanlı ak gençlik bayrağını daha yükseklere taşımak için var gücümüzle mücadele etmeye durmadan yorulmadan gayret edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

Gökhan Kalınsazlıoğlu’da şunları kaydetti, “Gençlik kolları bayrağını her zaman daha yükseklere taşımaya gayret ettik. Bu süreçte beni her daim yalnız bırakmayan genç kardeşlerime kıymetli başkanlarıma teşekkür ederim. Görevi teslim ettiğim kardeşim yoldaşım Alaattin Enes Özdemir kardeşime görev süresi boyunca başarılar diliyor, bu sancağı daha yükseklere taşıyacağına inanıyor üstün başarılar diliyorum.”