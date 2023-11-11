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31 Mart’ta gerçekleşecek olan yerel seçimler için AK Parti’de başvuru süreci 9 Kasım'da başladı.

Çorum'da 2024 yerel seçimleri için aday adaylığı başvurularının başlamasıyla ilk aday adaylığı başvurusu Yasemin Çabuk yaptı.

Çabuk, başvuru dosyasını İl Başkan Yardımcısı Av. Abdullah Gömeç'e takdim etti.

İŞTE BAŞVURU YAPAN DİĞER ADAYLAR

Parti'den yapılan açıklamaya göre şu ana kadar Erdal Altuntaş, Oğuzhan Şengül, Mustafa Malkoç gibi isimlerinde aday adaylığı için başvuru yaptığı ifade edildi.

AK Parti'de başvurular 17 Kasım'da sona erecek. 19 Kasım'da ise elektronik ortamda temayül yoklaması yapılacak.