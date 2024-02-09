AK Parti Çorum il ve 15 ilçe belediye başkan adaylarını düzenlediği coşkulu tanıtım toplantısıyla kamuoyuna açıkladı.

Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen belediye başkanı aday tanıtım toplantısına AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Başkanı Murat Günay, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti eski Çorum Milletvekili Murat Yıldırım, İlçe Başkanı Erhan Akar, Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, Gençlik Kolları Başkanı Fatih Temur, ilçe belediye başkanları ve adayları ile çok sayıda partili katıldı.

Toplantıda ilçe belediye başkanları tek tek açıklanarak birlik ve beraberlik pozu verdi.

İşte AK Parti ilçe belediye başkan adayları:

Sungurlu Ömer Tök, Osmancık Emin Serdar Kurşun, Alaca Halil İbrahim Şaltu, İskilip İsmail Çizikçi, Bayat Ahmet Bahadır Ünlü, Dodurga Mustafa Aydın, Uğurludağ Remzi Torun, Kargı Cahit Arpa, Oğuzlar Muzaffer Yıldırım, Ortaköy Taner İsbir, Mecitözü Mehmet Seçgel, Laçin Mustafa Toydemir, Boğazkale Adem Özgel, Düvenci Necmettin Yalçın, Aşdağul Mehmet Çelik