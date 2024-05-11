Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Anneler Günü vesilesiyle düzenlenen programda kahraman şehitlerimizin anneleri ve eşleri ile bir araya geldi.

Vali Zülkif Dağlı, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Kadeş Barış Meydanı’nda bulunan belediye sosyal tesislerinde şehit anneleri ve şehit eşleri ile bir araya geldi.

Vali Dağlı ve Başkan Aşgın, şehit yakınlarına karanfil vererek Anneler Gününü kutladı.

Bu acıyı en fazla hissedenlerin şehit anneleri olduğunu belirten Vali Dağlı, bu acıyı bir nebze olsun azaltabilmek adına şehit anneleri ile bir araya geldiklerini, devletimizin her daim şehit ailelerinin yanında olduğunu ifade etti.