Hitit Üniversitesi'nde açılan "Anne Üniversitesi"nde 30 farklı başlıkta akademik eğitim verilen anne ve anne adayları, yeni ufuklar kazanarak mezun oluyor.

Hitit Üniversitesince 2017'de düzenlenen "Çorum'da Kadının Sosyo-Ekonomik Durumunun Güçlendirilmesi Çalıştayı"nda kentteki kadınların bilgi ve eğitim seviyesini yükseltmek amacıyla "Anne Üniversitesi Projesi"nin hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

Ardından ilki 2018'de düzenlenen ve 57 mezun veren "Anne Üniversitesi" uygulaması, ilerleyen yıllarda da devam etti.

Önceki yıllarda kent merkezindeki kadınlara yönelik uygulanan eğitim programı, bu yıl Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın talebiyle Alaca, Boğazkale, Laçin, Uğurludağ ilçelerindeki kadınlar için de hayata geçirildi.

Program kapsamında eğitim almaya hak kazanan kadınlar, kaymakamlıklarca tahsis edilen araçlarla 2 hafta boyunca kent merkezindeki Hitit Üniversitesine ait derslik ve laboratuvarlara getirilerek, öğretim elemanlarınca aile içi iletişim, cilt sağlığı, çocuk gelişimi, geri dönüşüm ve tasarruf, gıda güvenliği ve etiket okuması, medya okuryazarlığı, moda ve tasarım, fonksiyonel gıdalar, hijyen, ebru sanatı, müzik ve sanat gibi konularda 2 hafta eğitim görüyor.

Anneler Günü'nü de içine alan haftada üniversite hayalini gerçekleştirme fırsatı bulan anne ve anne adayları, eğitimin ardından düzenlenen törenle cübbe giyip kep fırlatacak.

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, AA muhabirine, "Anne Üniversitesi"ne bugüne kadar 21'den 76 yaşına kadar 200 civarında anne ve anne adayının katıldığını, 30 başlıkta 50 civarında akademisyenin ders verdiği etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Üniversitede kadınlara kendilerini tanıma ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamaya dönük eğitimler verildiğini belirten Baykam, şöyle devam etti:

"Anne ve anne adaylarına içinde yaşadıkları toplumla ve aile içi iletişim, çocuklarıyla iletişim, çocuklarının teknolojik taleplerine ilişkin bilgiler, atık yönetimi, kendi sağlıkları ve toplum sağlığıyla ilgili bilmeleri gerekenleri anlatıyoruz. Örneğin Çorum'da kenelerden dolayı görülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı, kenenin vücuttan nasıl çıkartılacağı mikrobiyoloji laboratuvarında anlatılıyor. Medya okuryazarlığı bölümünde, medyadaki mesajların nasıl algılanması gerektiği anlatılıyor. Bir marketteki ürünün etiketinin nasıl okunması gerektiği, çocuğundaki bağımlılık olasılıklarını nasıl gözlemleyebileceği anlatılıyor. Diğer yandan yıkadığı ve yıkamadığı elinden alınan örnekleri mikrobiyoloji laboratuvarında mikroskopla inceleyerek, ellerin nasıl ve neden yıkanması gerektiğini öğreniyorlar."

"Anne Üniversitesi" ile ilgili şimdiye dek çok güzel geri dönüşler aldıklarını dile getiren Baykam, 6 kadının "Anne Üniversitesi"nden sonra okumaya karar verip sınava girip Hitit Üniversitesini kazandığını ve üniversite eğitimi aldığını anlattı.

Anne ve anne adaylarının "Anne Üniversitesi"nden en iyi şekilde faydalandığını gözlemlediklerini vurgulayan Baykam, "Anne Üniversitesi'nden sonra annelerimiz hem kendilerini daha iyi tanıyan, öz güvenleri daha gelişmiş, toplumla, ailesiyle iletişimi çok daha iyi olan, bilim ve teknolojiye daha çok önem veren, inanan bireyler olarak karşımıza çıkıyor." dedi.

- "Anne Üniversitesi"ne katılan kadınlar uygulamadan memnun

"Anne Üniversitesi"ne Boğazkale ilçesinden katılan 48 yaşındaki 2 çocuk annesi Hatice Özel de çok istemesine rağmen babasının istememesi nedeniyle okuyamadığını, hayalini kurduğu üniversite eğitimini "Anne Üniversitesi"nde gerçekleştirdiğini söyledi.

Üniversitede olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Özel, "Doğru bildiğimiz yanlışlar varmış. Burada doğrusunu öğrendik. Örneğin keneyi cımbızla çıkartmak gerektiğini biliyorduk ama şimdi bir poşetle de çıkartılabileceğini öğrendik." diye konuştu.

3 çocuk annesi 47 yaşındaki Nurten Özel de "Anne Üniversitesi" vesilesiyle Hitit Üniversitesinde öğrenim gören kızı ile aynı sıraları paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını ve faydalı bilgiler edindiğini belirterek, üniversite eğitimini herkese tavsiye etti.

47 yaşındaki Zeynep Akıskalı ise "Anne Üniversitesi"nde vizyonunun genişlediğini, hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu ifade etti.(AA)