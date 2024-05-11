Eğitim İş Sendikası Çorum Şubesi’nin 4. Olağan Genel Kurulu, Cumartesi günü gerçekleştirildi.

Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen genel kurulda yeni yönetim kurulu üyeleri belirlendi.

Seçimin ardından oluşan yeni yönetim Çarşamba günü kendi arasında yapacağı toplantıda Eğitim İş Çorum Şube Başkanını seçecek.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulun divan heyetinin başkanlığını Elvan Sadeçolak yaparken, üyeliklere ise Halil İbrahim Bekar ve Özgür Duranöz seçildi.

Genel kurulda bir konuşma yapan Çorum Eğitim İş Başkanı Selim Bozkurt; “Çorum'da 3 kişi ile başlayan Eğitim İş, sendikal duruşu, eylem ve etkinlikleri ve mücadelesi ile büyüdü güçlendi. Uğur Demirer ve yönetim kurulu, rahmetli Duran İrdeli ve yönetim kurulu, İlhan Yaşar ve yönetim kurulu ve son olarak bizim yönetimimiz ile büyüyerek güçlenen sendikamızdaki en büyük emek ve katkı çocuklarına onurlu bir gelecek ve onurlu bir yaşam bırakma ümidini yitirmeyen değerli üyelerimizindir.” dedi

Çalışma raporu, mali rapor, denetleme ve disiplin kurulu raporunun görüşülerek ibraz edilmesinin ardından seçime gidildi.

YENİ YÖNETİM

Yapılan oylama sonucu yönetim ve denetim kurulu şu isimlerden oluştu;

Yönetim Kurulu; “Tuba Üreyen, Zekine Özkan, Derya Asiltürk, Erdem Eliçora, Aydın Kalender, Onur Ortakçı ve Tuğcan Demirel

Denetleme Kurulu; “Tuncay Sümer, Özgül Bozkurt ve Zeki Ufuk Uysal.”

Disiplin Kurulu; “Caner Turan, Esmeray Çetinkaya ve Muharrem Sevinçoğlu.”