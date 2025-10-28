AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, AK Parti’de görev yapmış başkanları ziyaret etmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Yakup Alar, İl Başkan Yardımcıları Nurettin Karaca, Erol Taşkan ve Türker Semih İstanbullu ile birlikte AK Parti Kurucu İl Başkanı, 22. Dönem Çorum Milletvekili, 17. ve 18. Dönem Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü’yü ziyaret etti.

Teşkilat çalışmaları ve gündeme dair sohbetin edildiği ziyaret sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Muzaffer Külcü, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Alar ve parti yöneticilerine teşekkür etti.

‘AK PARTİ, DÜNYANIN EN BÜYÜK SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ DURUMUNDA’

AK Parti teşkilatının dünyanın en büyük sivil toplum örgütü durumunda olduğunu belirten Külcü, “15 milyona yakın üyesiyle dünyada hiçbir siyasi partiye nasip olmayacak büyük bir teşkilatlanma kapasitesine ulaşmıştır. Bu teşkilatlanma modeli Sayın Cumhurbaşkanımızın il başkanı olduğu dönemde geliştirdiği ve AK Parti döneminde de benimsediği ve sıkı şekilde takip ettiği bir model olmuştur.

Bu kadar güçlü bir teşkilatın bir arada tutulması, teşkilat mensupları arasındaki sevgi, saygı ve muhabbetin her daim canlı tutulması da teşkilat yöneticileri üzerinde büyük bir sorumluluktur” dedi.

‘ZİYARETLERİ DEĞERLİ BULUYORUM’

AK Parti’nin ziyaretinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “iç cepheyi güçlendirme” mottosuyla uyumla bir davranış olduğunun altını çizen Külcü, “Teşkilat yöneticilerinin bir yandan parti dışındaki insanlarla iletişim kurma, geliştirme ve onları partiye kazandırmak gibi bir hedefleri varken daha öncelikli olarak da parti içerisinde olan, partiye madden manen emek veren katkı sağlayan insanlarla güçlü şekilde bağ kurması ve onu devam ettirmesi şüphesiz ki her partiye çok büyük katkı sağlayacaktır. Bu yönüyle parti yöneticilerimizin önceki dönemlerde partide değişik kademelerde görev yapmış kişilere yaptıkları ziyaretleri fevkalade değerli buluyorum” ifadelerini kullandı.

‘TOPLUMLA NE KADAR HEMHAL OLUNURSA, ÇÖZÜM ÜRETME KABİLİYETİ DE O KADAR GÜÇLÜ OLUR’

Külcü, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Parti teşkilatları, bir yandan kendi içinde birlik ve beraberliğini en güçlü şekilde tesis etmeye çalışırken bir yandan da partinin gönüldaşı durumundaki destekçileri ile üst yönetimleri arasında adeta kılcal damarlar niteliğinde bir köprü vazifesi görmektedir. Parti teşkilatları toplumla ne kadar hemhal olursa üst yönetimlerin sorunlara bakışı ve çözüm üretme kabiliyetleri de o kadar güçlü olacaktır. Toplumla bağlarını koparan teşkilatların şehrine ve ülkesine yapabileceği herhangi bir katkı olamayacaktır.

‘TEŞKİLATLARIN, VATANDAŞIN HEM SEVİNCİNE HEM DE DERDİNE ORTAK OLMAK GİBİ SORUMLULUĞU VAR’

Teşkilatların sorumlulukları sadece sosyal medya ve benzeri mecralar üzerinden fotoğraf yayınlamak, paylaşımlar yapmak değil, daha sıcak, daha samimi, karşısındaki insanı yüreğiyle kucaklayan, yaşadığı şehrin her köşesindeki her sokağındaki insanın hem sevincine hem de derdine ortak olabilmektir.

‘HÜKÜMETİN İCRAATLARINI TOPLUMA SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE AKTARILMALI’

Bununla birlikte özellikle iktidar partisi olması hasebiyle AK Parti teşkilatlarının güncel en önemli sorumluluklarından bazıları da Türkiye Yüzyılı, Terörsüz Türkiye, güçlü sosyal barış gibi devletin temel hedefleri başta olmak üzere hükümetin icraatlarını topluma sağlıklı bir şekilde aktarmaktır.

İlimiz özelinde ise çözüm bekleyen hangi meselemiz varsa bunu, diğer siyasal aktörlerle birlikte çözüm mercilerine iletmeleri ve sürecin sıkı şekilde takibini yapmalarıdır. Bu gayretleriyle şehrimiz beklediği ve hak ettiği birçok hizmeti hızlı bir şekilde inşallah kazanmış olacaktır.

‘İL BAŞKANIMIZIN GAYRETİ ÇORUM’A HİZMET OLARAK GELECEKTİR’

Kıymetli il başkanımız ve yönetiminin bunu en güzel şekilde yapacağına olan inancım tamdır. Göreve başladıkları günden bugüne yaptıkları çalışmalar ve ziyaretlerle Sayın Başkanımız ve yönetiminin gayretine bizzat şahit olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Her gayretleri şüphesiz Çorum’a bir hizmet olarak gelecektir. En güçlü şekilde devamını temenni ediyorum. Ziyaretleri için Sayın Başkanımız ve yönetimine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.”