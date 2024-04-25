AK Parti'nin seçim sonuçlarını değerlendiren Abdullah Güler, TGRT Haber'de katıldığı Medya Kritik programında önemli açıklamalarda bulundu.
Güler, seçim sonuçlarını analiz ederken özellikle ekonomiyle ilgili itirazların öne çıktığını belirtti ve seçmenin mesajını aldıklarını vurguladı.
Abdullah Güler'e göre, AK Parti'nin küskün seçmeni yeniden kazanması için adımlar atılması gerekiyor.
Güler, 24 Nisan'da katıldığı Medya Kritik programında seçmenin yüzde 8'inin yerel seçimlerde sandığa gitmediğini ifade ederek, bu durumun dikkate alınması gerektiğini söyledi.
Seçmenin beklentilerinin karşılanacağına dair umudun olduğunu belirten Güler, AK Parti'nin bu doğrultuda hareket edeceğini dile getirdi.