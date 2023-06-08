Döviz kurlarındaki dalgalanma sürüyor...

Bu nedenle benzin ve motorin fiyatları her gün değişkenlik gösteriyor.

Türkiye'de bir inip, bir çıkan akaryakıt ücretleri, sürücüler tarafından da yakından takip ediliyor.

Son dönemlerde benzin ve motorin fiyatları artışa geçmişti. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, gelen zamlara bir yenisi daha ekleniyor.

Zam geliyor...

9 Haziran Cuma gününden itibaren akaryakıt litre fiyatlarına gelecek olan zam şu şekilde:

Benzin grubuna 2 lira 70 kuruş, motorin grubuna ise 1 lira 37 kuruş zam geliyor.