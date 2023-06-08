Döviz kurlarındaki dalgalanma sürüyor...

Bu nedenle  ve  fiyatları her gün değişkenlik gösteriyor.

Türkiye'de bir inip, bir çıkan akaryakıt ücretleri, sürücüler tarafından da yakından takip ediliyor.

Çorum’dan en çok mücevher ve makine ihracatı gerçekleştirildi Çorum’dan en çok mücevher ve makine ihracatı gerçekleştirildi

Son dönemlerde benzin ve motorin fiyatları artışa geçmişti. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, gelen zamlara bir yenisi daha ekleniyor.

Zam geliyor...

9 Haziran Cuma gününden itibaren akaryakıt litre fiyatlarına gelecek olan  şu şekilde:

Benzin grubuna 2 lira 70 kuruş, motorin grubuna ise 1 lira 37 kuruş zam geliyor.