Altının kilogram fiyatı 1 milyon 864 bin liraya yükseldi

Altının kilogram fiyatı 1 milyon 864 bin liraya yükseldi

Dün 1 lira 64 kuruş indirim gelen motorine bu gece yarısından itibaren 1 lira 14 kuruş zam geliyor.

Brent petrol fiyatının 80-82 dolar seviyesine gerilemesi akaryakıta indirim olarak yansımış ve dün motorinin litresi 1 lira 64 kuruş düşmüştü ancak araç sahiplerinin indirim sevinci kısa sürdü.

Motorinin litresi bu gece yarısından itibaren 1 lira 14 kuruş zamlanacak.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 37 lira 60 kuruşa, Ankara'da 38 lira 17 kuruşa, İzmir'de ise 38 lira 39 kuruşa yükselecek.

Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. Seçim sonrası akaryakıt fiyatları 2 katına çıktı.