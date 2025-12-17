'Yaprak Dökümü'nün en sevilmeyen karakteri 'Oğuz'a hayat veren ve o dönem yıldızı parlayan Tolga Karel, daha sonra oyunculuğu bırakıp Türkiye'yi terk etmişti.

ABD'de yaşayan eski oyuncu geçenlerde Kenan İmirzalıoğlu'yla ilgili şu iddiada bulunmuştu:

"2028 AK Parti milletvekili adayı Kenan'ı 1997'den beri tanırım. Hanımı Sinem de okul arkadaşımdır. İstek Vakfı'ndan... Siz onu oyuncu olarak tanırsınız ama harika bir akademik kariyeri olabilirdi. Siyaset için geç bile kaldı. Şimdiden hayırlı olsun."

Doğrusu şöyle; Kenan İmirzalıoğlu'nun herhangi bir partiden milletvekili adayı olmak, siyasete girmek gibi bir düşüncesi yok.

Gazateci Müge Dağıstanlı'nın haberine göre İmirzalıoğlu konuyla ilgili "Siyasetten uzak durmayı tercih ediyorum. İşim oyunculuk" dedi.