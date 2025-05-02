Milli Eğitim Bakanlığı ve Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 7. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın İlkokul ve Ortaokul Çorum İl Finali 5 farklı oyun kategorisinde gerçekleştirildi.

Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Cihan Türkmen ve Tahir Demir, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, yarışmacı öğrencilere başarılar diledikten sonra yarışma başladı.

İlkokul İl finalinde, Pentago, Abluka, Equilibrio, Küre ve Motif olmak üzere beş farklı kategoride yarışmalar düzenlendi.

Toplam 13 ilkokuldan 55 öğrencinin katıldığı turnuvada, öğrenciler bilgi, dikkat ve strateji becerilerini sergileme fırsatı buldu.

Ortaokul İl finalinde, Küre, Pentago, Kulami, Mangala ve Abluka olmak üzere beş farklı kategoride yarışmalar gerçekleştirildi.

Turnuvaya toplam 20 ortaokuldan 54 öğrenci katıldı.

Yarışmalar sonucunda dereceye giren öğrenciler ödüllerini alırken, il birincileri Çorum'u temsilen Türkiye Finallerinde yarışmaya hak kazandı.

Kategori birincileri 23-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında Kars’ta düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasına katılacak.