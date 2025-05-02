Çorum Barosu Türk Halk Müziği Korosu, 5 Nisan Avukatlar Günü etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Baro Kültür ve Sanat Komisyonu tarafından organize edilen konsere ilgi yüksek oldu.

Devlet Tiyatro Salonunda gerçekleştirilen konserde hem solo hem de koro halinde eserler seslendirildi.

Konserin sonunda Çorum Valisi Ali Çalgan ve protokol üyeleri, koro üyelerini tek tek tebrik etti.

Konseri Vali Ali Çalgan, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Naim Çetinkaya, Çorum Barosu Başkanı Av. Turan Kalıpçı, kamu kurum temsilcileri ile çok sayıda davetli izledi.

