FATİH AKBAŞ

Akkent Mahallesi Muhtarı Necip Güler, Çorum’un önemli spor yatırımlarından birisi olan Atletizm Stadyumu’nun, mahallesinde bulunduğunu ifade ederek, tesisin daha aktif şekilde kullanılması gerektiğini belirtti.

Çorum Belediyesi’nin Tevfik Kış Geleneksel Yağlı Güreşleri’nin daha önce eski stadyumda yapıldığını ve stadın yıkılmasının ardından ise zemini çim olan Ulukavak sahasında gerçekleştirildiği kaydeden Necip Güler, “Ancak Ulukavak futbol sahasının zemini daha sonra sentetik çim yapıldı. Bu sahada yağlı güreşler artık yapılmaz. Akkent Mahallesi’nde bulunan Atletizm Stadyumun’un ortasında büyük bir yeşil alan bulunuyor. Geleneksel yağlı güreşler burada yapılabilir. Sporcular için her türlü alt yapının hazır olduğu Atletizm Stadyumu böyle büyük bir organizasyona ev sahipliği yaparak hem atıl durmaktan kurtarılmış hem de yağlı güreşler de yeni bir merkez kazanmış olacak” diyerek talebini dile getirdi.