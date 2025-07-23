Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, son günlerde kamuoyunda yer alan asılsız iddialarla ilgili basın açıklaması yaparak, hem Alacagücü Spor Kulübü'ne verilen destek hem de ilçedeki sanayi yatırımları hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, son zamanlarda sosyal medya ve çeşitli mecralarda belediye hakkında yayılan asılsız iddialarla ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla basın açıklaması yaptı. Başkan Arslan, yapılan karalama kampanyalarının iyi niyet taşımadığını vurgulayarak, belediyenin çalışmalarına yönelik spekülasyonlara son verilmesi çağrısında bulundu.

Alacagücü’ne Destek Devam Ediyor

Başkan Arslan açıklamasında, ilçeyi gururlandırarak BAL Ligi'ne yükselen Alacagücüspor Kulübü'ne belediye olarak sezon başından itibaren destek verdiklerini ve bu desteğin süreceğini belirtti.“İlçemizi gururlandıran ve BAL Ligi’ne yükselerek önemli bir başarıya imza atan Alacagücüspor Kulübü’ne gerekli tüm desteği sezon başında vereceğimizi kamuoyu önünde açıkça ifade ettik.

Takımımız şampiyonluğa ulaştığında da bu desteği yineleyerek, yanlarında olduğumuzu güçlü bir şekilde vurguladık. Ancak son günlerde bazı çevreler, bu açık beyanlarımıza ve kararlılığımıza rağmen, belediyemizi hedef alan, gerçek dışı ve maksatlı söylemler üretmektedir. Bu açıklamaların iyi niyetli olmadığını ve ilçemizin birlik ruhuna zarar verdiğini açıkça belirtmek isteriz. Alaca Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz."

Belediyenin; spordan sanayiye, altyapıdan sosyal hizmetlere kadar her alanda üretmeye ve Alaca’yı geleceğe hazırlamaya devam edeceği kamuoyuna saygıyla duyuruldu.