Çorum’da bir apartmanın 4. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bahçelievler Mahallesi Melikgazi 3. Sokak'ta 4 katlı binanın Azerbaycan uyruklu Ariz Mahmudov'un (25) yaşadığı son katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri, içeride bir kişinin olabileceği bilgisi üzerine dairenin kapısını kırarak içeri girdi.
Bu sırada ev sahibi Mahmudov da kız arkadaşının evde olabileceği düşüncesiyle itfaiyenin merdiveninden tırmanarak daireye girmeye çalıştı.
Polis ekiplerinin müdahalesiyle genç, merdivenden indirildi.
Evde kimsenin olmadığını belirleyen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.