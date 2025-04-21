1. Amatör Küme’de zirve yarışından kopmak istemeyen Alaca Belediyespor evinde konuk ettiği İskilipspor’u 3-0 yenerek lideri takibini sürdürdü.

Alaca ilçe sahasında oynanan maçta Alaca Belediyespor ilk yarıyı 35. dakikada Serkan’ın attığı golle rakibi önünde 1-0 üstünlüğü yakaladı.

İlk yarıyı bu skorla önde tamamlayan Alaca Belediyespor ikinci yarıda Caner ve Ali Mert’in attığı gollerle maçta 3-0 üstünlüğü yakaları ve sahadan bu skorla galip ayrılarak üç puanın sahibi oldu.

Bu galibiyet ile Alaca Belediyespor 27 puanla üçüncü sıradaki yerini korurken İskilipspor 15 puanda kaldı.