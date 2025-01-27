1. Amatör Küme’de Alaca Belediyespor sahasında konuk ettiği Gülabibeyspor’u 3-0 yenerek üç puanla haftayı kapattı.

Alaca ilçe sahasında oynanan maçın ilk dakikalarında Mustafa ile 1-0 öne geçen Alaca Belediyespor ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı.

İkinci yarının ilk dakikalarında Berat ile farkı ikiye çıkaran ev sahibi takım uzatma dakikalarında Berat ile bulduğu golle maçı 3-0 kazandı ve üç puanı üç golle alarak 7 puanla ligde iddiasını devam ettirdi.

Gülabibeyspor ise üçüncü maçında ilk mağlubiyetini aldı ve 4 puanda kaldı.