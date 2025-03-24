Alaca Belediyespor Ulukavakspor karşısında zorlandı ancak üç puanı almayı başardı.

Geçen hafta ilçe derbisinde kaybederek zirve yolunda ağır yara alan Alaca Belediyespor ligde kalma mücadelesi veren Ulukavakspor karşısında zorlandı.

İlk yarısı karşılıklı ataklarla geçen maçta Alaca Belediyespor 32. dakikada Oktay’ın attığı golle rakibi önünde 1-0 öne geçti. İlk yarıyı bu skorla önde tamamladı.

İkinci yarıda Ulukavakspor beraberlik için baskı kurdu ancak gol yollarında başarılı olamadı.

Alaca Belediyespor ani ataklarla etkili olmaya çalıştı. Son bölümde tüm hatları ile yüklenen rakibi önünde Alaca Belediyespor uzatma dakikalarında Furkan’ın golü ile maçı 2-0 kazandı ve haftayı üç puanla kapattı.

Bu galibiyet ile Alaca Belediyespor 21 puana yükselirken Ulukavakspor 4 puanda kaldı.