2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Bilek Güreşi Genç Erkekler (B) kategorisinde il birinciliğinde Alaca’lı öğrenciler kürsüye ambargo koydu.

İl birinciliğinde Alaca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri büyük bir başarıya imza attı. Öğrenciler, hem sağ kol hem de sol kol yarışmalarında gösterdikleri üstün performansla il birincisi ve ikincisi oldular.

Sağ Kol Yarışmalarında, Eray Şahin (65 kg) il birincisi, Berat Karakurt (55 kg) il ikincisi, Osman Çapraz (50 kg) il birincisi. Sol Kol Yarışmalarında Tuncay Çetinkaya (55 kg) il birincisi, Fahrettin Aksarı (50 kg) il birincisi oldular.

Alaca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, bu derecelerle Zonguldak bölge elemelerinde Çorum'u temsil etme hakkı kazandılar. Öğrencilerimizin elde ettiği bu başarı, sadece Alaca'nın değil, tüm Çorum'un gururu oldu.

Okul yönetimi, öğretmenler ve aileler, öğrencilerinin bu başarılarıyla gurur duyduklarını belirterek, bölge elemelerinde de aynı başarıyı göstereceklerine inandıklarını ifade ettiler. Alaca'nın genç yetenekleri, bölge elemelerinde Çorum'u en iyi şekilde temsil etmek için hazırlıklara başladı.