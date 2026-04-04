Erkekler Voleybol 1. liginde final oynayacak olan Sungurlu Belediyespor’u Belediye Başkanı Muhsin Dere Ankara’ya uğurladı.

Sezonu ikinci olarak bitirerek direk final oynamaya hak kazanan Sungurlu Belediyespor bir haftadır Sungurlu’da yaptığı çalışmaları tamamladı.

Sungurlu Efeleri final maçının oynanacağı Ankara’ya hareket etmeden önce Belediye Başkanı Muhsin Dere ile yemekte bir araya geldiler.

Baş Antrenör Mustafa Özdemir ve teknik heyet ile birlikte sporcularla sohbet eden Belediye Başkanı Muhsin Dere ‘Efelerimizle, oynayacakları kritik müsabaka öncesinde son değerlendirmelerimizi yapıp hedefimizin şampiyonluk olduğunun altını çizdik.

Başarılı bir sezon geçirerek göğsümüzü kabartan, Sungurlu'muzu bugüne dek en iyi şekilde temsil eden takımımıza, teknik ekibimize ve yönetimimize teşekkürlerimi sunuyor; final maçında başarılar diliyorum’ dedi.

Sungurlu Belediyespor 8 Nisan çarşamba günü 13’de finalde karşılaşacak.