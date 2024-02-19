1. Amatör Küme’de ligde kalma mücadelesi veren Alaca Belediyespor, Ulukavakspor deplasmanında 11-3 galip gelerek ligdeki çıkışını devam ettirdi.

Nazmi Avluca sahasında oynanan maçta kadrosunu büyük oranda gençleştiren Ulukavakspor önündü maça çok iyi başlayan Alaca Belediyespor ilk yarıda rakibin direncini kırdı. Umut’un 10. dakikada attığı golle öne geçen konuk Alaca Belediyespor’da ilk yarının son bölümünde Samet Can sahneye çıktı ve attığı üç gole bir golde Ahmet Onur katkı verdi ve konuk takım 5-1 önde soyunma odasına girdi. Ev sahibi takımın tek golü ise Fazlı Can’dan geldi.

İkinci yarıda bu kez Alaca Belediyespor’da O. Oktay sahneye çıktı ve peş peşe attığı üç golle farkı açtı ve sonh bölümde ise Onur ve Ali’nin golleri ile Alaca Belediyespor maçtan 11-3 galip ayrıldı. Ulukavakspor’un ikinci yarıdaki gollerini ise Adem Enes ve Berat attı.

Bu galibiyet ile Alaca Belediyespor 10 puana yükselirken Ulukavakspor 16 puanda kaldı.