1. Amatör Küme’de şampiyonluk iddiasını sürdüren Mimar Sinan Gençlikspor, ligde kalma mücadelesi veren İskilipgücüspor önünde 4-0 galip gelerek umutlarını son maça taşımayı başardı.

Devane sahasında oynanan maçta ev sahibi Mimar Sinanspor rakibi önünde etkili başladığı karşılaşmanın 7. dakikasında Koray’ın attıığı golle 1-0 öne geçti. Golden sonra İskilipgücüspor oyunda dengeyi kurdu ancak orta sahaya iyi kapatan Mimar Sinanspor rakibine gol izni vermedi ve ilk yarıyı ev sahibi takım 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarının başında konuk İskilipgücü beraberlik için baskı kurdu ancak golü bumlamadı. 69. dakikada Hakan Baş’ın attığı golle skoru 2-0 yapan Mimar Sinan rahatladı. Son bölülde Hakan Baş kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü atarak maçın skorunu belirledi: 3-0

Bu galibiyet ile Mimar Sinan 34 puanla lideri takibini sürdürürken İskilipgücüspor ise 12 puanda kaldı ve son haftaya düşme tehlikesi yaşayarak girdi.