Alaca Belediyesi tarafından ilçe genelinde sürdürülen sıcak asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Belediye Başkanı Şerif Arslan, çalışmaları yerinde inceledi.

Alaca Belediyesi, vatandaşların daha konforlu ve güvenli yollarda ulaşım sağlaması amacıyla ilçe genelinde yol yapım ve sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Şerif Arslan, Günhan Mahallesi Girne Sokak'ta devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek belediye ekiplerinden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Çalışmaları yakından takip eden Başkan Arslan, ilçenin ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklarında asfalt çalışmalarının planlama doğrultusunda devam edeceğini belirtti.

Alaca Belediyesi ekiplerinin, ulaşım konforunu artırmak ve yol standartlarını yükseltmek amacıyla sıcak asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam edeceği bildirildi.