İskilip’in Kurusaray Köyü kanalizasyon hattının Kuzköy birleşim noktasında yaşanan arızanın aylardır giderilemediği öne sürüldü. Nisan ayında patlayan kanalizasyon hattından çıkan atık suların yola ve çevredeki bahçelere yayıldığını belirten vatandaşlar, bölgede oluşan ağır kokudan da şikâyetçi.

İskilip’in en büyük köylerinden biri olan Kurusaray ile Kuzköy birleşiminde yaşanan kanalizasyon sorununun uzun süredir devam ettiğini belirten vatandaşlar, hattın vidanjörlerle defalarca açılmasına rağmen kısa süre içerisinde yeniden tıkandığını iddia etti.

Vatandaşlar, sorunun kalıcı olarak çözülmesi amacıyla bölgeye yeni bir kanalizasyon hattı çekileceğinin kendilerine bildirildiğini, ancak aradan aylar geçmesine rağmen çalışmalara başlanmadığını ifade etti.

Sorunun bürokratik süreçler nedeniyle geciktiğini öne süren vatandaşlar, bu süreçte kanalizasyon suyunun yola, bahçelere ve çevredeki arazilere akmaya devam ettiğini söyledi.

Bölgede pazara gelen sebze ve hayvan kamyonları ile traktörlerin kullandığı yolun kenarında oluşan çökme nedeniyle de endişe yaşandığını belirten vatandaşlar, yolun güvenliği konusunda önlem alınmasını istedi.

PAZAR ALANININ YANI BAŞINDA

Kanalizasyon arızasının bulunduğu noktaya yakın bölgede cumartesi günleri pazar kurulduğu belirtildi. Kurusaray ve çevre köylerden pazara gelen vatandaşlar ile İskilip’ten bölgeye giden vatandaşlar, kötü koku ve çevre kirliliğinden rahatsız olduklarını dile getirdi.

Konutların, ticarethanelerin ve tarım alanlarının bulunduğu bölgede ağır koku oluştuğunu belirten vatandaşlar, kanalizasyon suyunun çevreye yayılmasının yaşam alanlarını olumsuz etkilediğini ifade etti.

“HAYVANLAR PİS SU DOLU ÇUKURA DÜŞÜYOR”

Vatandaşların iddiasına göre, kanalizasyon arızası nedeniyle açılan ve içerisinde atık su biriken yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukura bölgede otlayan büyükbaş hayvanlardan biri düştü. Hayvanın uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldığı öne sürüldü.

Çevrede otlayan hayvanların kanalizasyon suyuyla kirlenen birikintilerden su içme ihtimali bulunduğunu belirten köy sakinleri, bu hayvanlardan elde edilen süt ve süt ürünlerinin ilçe genelinde satışa sunulduğunu ifade ederek konunun ilgili kurumlar tarafından araştırılmasını istedi.

VATANDAŞLARDAN ACİL ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Aylardır devam ettiği belirtilen kanalizasyon sorununun kalıcı olarak çözülememesi bölgede tepkilere neden oldu. Vatandaşlar, yol kenarında açık durumda bulunan çukurun güvenlik önlemleri alınarak kapatılmasını, çevreye yayılan kanalizasyon suyunun temizlenmesini ve yeni kanalizasyon hattının bir an önce yapılmasını talep etti.

Kurusaray Pazarı’na gelen vatandaşlar, halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren sorunun daha fazla bekletilmemesi gerektiğini belirterek Çorum İl Özel İdaresi ve ilgili kurumlara çağrıda bulundu.

Bölge sakinleri, sorunun vidanjörle geçici olarak giderildiğini ancak kısa süre sonra hattın yeniden tıkandığını öne sürerek kalıcı çözüm istediklerini dile getirdi.

Köylüler, yeni kanalizasyon hattına ilişkin çalışmaların ne zaman başlayacağı konusunda yetkililerden açıklama bekliyor.