Çorum Belediyesi tarafından "anne şehir" vizyonuyla yürütülen aile ve çocuk odaklı sosyal belediyecilik anlayışı, Avrupa Sosyoloji Derneği Konferansı’nda akademik araştırmaya konu oldu.

Avrupa’nın en önemli sosyoloji buluşmalarından biri olan Avrupa Sosyoloji Derneği (ESA) Konferansı’ndaÇorum Belediyesi’nin aile ve çocuk odaklı sosyal belediyecilik anlayışı akademik araştırmaya konu oldu. İki yılda bir Avrupa’nın farklı şehirlerinde düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından akademisyenleri bir araya getiren 17. Avrupa Sosyoloji Derneği Konferansı, bu yıl "Demokrasileri Güçlendirmek: Toplumsal Eylem, Dayanışma ve Sürdürülebilir Gelecekler" ana temasıyla Polonya’nın başkenti Varşova’da gerçekleştirildi.

Konferansta sunulan bildiriler arasında, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali Akyurt ile Elif Fatma Kaplan tarafından hazırlanan "Babaların Gözünden ‘Anne Dostu Şehir’ Vizyonunu Görmek: Çorum, Türkiye’de Bakım ve Babalığı Yeniden Tanımlamak" (Seeing a ‘Mother-Friendly City’ Through the Lenses of Fathers: Redefining Care and Fatherhood in Çorum, Türkiye) başlıklı çalışma, 3 binden fazla başvuru arasından seçilen bildiriyle uluslararası platformda tanıtıldı.

Çalışma kapsamında, Çorum Belediyesi’nin hayata geçirdiği Kadın Kültür Merkezleri, Bedesten Aile Yaşam Merkezi ve çocuk ve ebeveyn odaklı sosyal hizmet uygulamaları ele alındı. Araştırmada, Çorum Belediyesi’nin "Anne Dostu Şehir" vizyonunun yalnızca annelere yönelik hizmetlerle sınırlı olmadığı; bu uygulamaların annelerin üzerindeki bakım yükünün paylaşılmasına, bakım verenlerin sosyal hayata daha fazla katılmasına ve baba-çocuk ilişkisinin güçlenmesine katkı sunduğu ortaya konuldu.

Çorum Belediyesi’nin yerelde hayata geçirdiği "Anne Dostu Şehir" modeli, uluslararası sosyoloji çevrelerinde de gündeme gelerek Çorum’un sosyal belediyecilik alanındaki çalışmalarını uluslararası akademik literatüre taşıyan örneklerden biri oldu. Yerelde uygulanan projelerin Avrupa’daki akademisyenlerin buluştuğu önemli bir bilimsel platformda ele alınması, Çorum’un sosyal belediyecilik alanındaki vizyonunun uluslararası ölçekte görünürlük kazanması açısından dikkat çeken önemli bir gelişme oldu.