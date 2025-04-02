Çorum'un Alaca ilçesinde Kaymakamlık ve Alaca Belediyesi öncülüğüne şehitlik ve diğer kurumlar ziyaret edildi.

Alaca ilçesinde Ramazan Bayramı sebebiyle Alaca Kaymakamlığı ve Alaca Belediyesi tarafından bayramlaşma programı organize edildi. İlk olarak şehitlik, şehit yakınları ve gaziler ziyareti, Alaca Devlet Hastanesi'nde hasta hastalar ziyaret edildi.

İlçe protokol üyeleri, şehit yakınları ve gazilerin katılımcıyla Cumhuriyet Meydanında bayramlaşma programı düzenlendi.

Programa Alaca Kaymakamı Engin Tok, Belediye Başkanı Şerif Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Mücahit Gürsoy, MHP İlçe Başkanı İsa Duru, İlçe Jandarma Komutanı Uğur Gürsoy, İlçe Emniyet Müdürü Anıl Kırıkçı, Şehit Aileleri ve Gaziler Dernek Başkanı Zeki Dilmen, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. (İHA)