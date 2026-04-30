Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (OKA) 2026 yılı ikinci Yönetim Kurulu Toplantısı, Çorum Valiliğinin ev sahipliğinde yapıldı.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda yaptığı konuşmada OKA’nın faaliyetleri hakkında bilgiler veren OKA Yönetim Kurulu Başkanı Tokat Valisi Abdullah Köklü, 2025 yılında uygulamaya konulan Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi Teşvik Programının en kapsamlı destek unsur ve tutarlarına sahip alt programı olan Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programının, illerin kendi potansiyellerine göre kalkınmasını hedeflediğini belirterek,

“2030 yılına kadar gündemimizde olacak bu teşvik programı kapsamında, her yıl, her il için 4 farklı yatırım başlığı belirlenmektedir. Malumlarınız 2025 Yılı Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı başvurularını Şubat ayında yaptığımız toplantıda değerlendirerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunduk. Bakanlığımız tarafından yapılacak nihai değerlendirmenin ardından program kapsamında destek almaya hak kazanacak firmalar kamuoyu ile paylaşılacaktır. Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı 2026 Yılı Çağrısı, 20 Şubat 2026 tarihinde ilan edilmiş; başvurular ise 2 Mart 2026 tarihi itibarıyla alınmaya başlanmıştır. 15 Mayıs 2026 tarihine kadar devam edecek çağrı sürecinde, yatırımcıların bölgemizde tarım, sanayi ve hizmetler sektörlerinde belirlenen 16 yatırım başlığına yönelik başvurularına Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat Yatırım Destek Ofislerimiz rehberlik yapmaktadır. Toplantımızda ayrıca; Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürütülen Anadoludakiler Projesi’nin alt bileşeni olan ve ülkemizin her ilindeki özgün ürünlerin belirlenmesini, bu ürünlerin potansiyelini bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmesini ve sürdürülebilir şekilde geliştirilmesini amaçlayan 81 İl 81 Ürün Programı kapsamında Ajansımız tarafından gerçekleştirilen paydaş görüşmeleri ve toplantılar sonucunda belirlenen aday ürünleri istişare edeceğiz. Program, her ilin kültürel ve üretim zenginliğini görünür kılmanın yanında, ekonomik kalkınma ve istihdam yaratma gibi çok boyutlu hedeflere hizmet edecektir. Bugün belirleyeceğimiz ürünlerin sonraki aşamada Mevcut Durum Raporları hazırlanacaktır. Ardından Ürün Analiz Çalıştayları gerçekleştirilip yol haritaları hazırlanacaktır. Yapılacak tüm bu çalışmaların neticesinde belirleyeceğimiz ürünün değer zincirini güçlendirmeye yönelik Ajans müdahaleleri faaliyet ve proje bazlı olarak hayata geçirilecektir” dedi.

Dünya Bankası destekli Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesinin (SoGreen) ülkemizin yeşil dönüşüm sürecini hem çevresel hem de sosyal boyutlarıyla ele alan kapsamlı bir kalkınma projesi olduğunu kaydeden OKA Yönetim Kurulu Başkanı Tokat Valisi Abdullah Köklü, şunları dile getirdi:

“Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ve Dünya Bankası iş birliğiyle yürütülen SoGreen Projesi, adından da anlaşılacağı üzere yeşil ekonomiye geçiş sürecini hızlandırma odağında bir projedir. 2025 yılında başlayan bu proje 2032 yılına kadar bölgemizin gündeminde olacak ve farklı destek mekanizmaları ile bölgemizde ihtiyaç duyulan yeşil ekonomi yatırımları farklı bileşenler aracılığı ile desteklenecektir. Geçtiğimiz Temmuz ayında projenin ilk etabı olan 30 milyon TL bütçeli Hızlandırıcı Programını ilan etmiştik. Bu program kapsamında destek almaya hak kazanan 19 proje ile sözleşme süreçleri tamamlanmış ve projelerin uygulama dönemi başlamıştır. Programın ikinci etabında; 26 Mart 2026 tarihinde, 10 Kalkınma Ajansı tarafından 31 ilde uygulanacak toplam 3 milyar TL bütçeli Geri Ödemeli Finansman Desteği Programı ilan edilmiştir. Program ilan eden ilk 10 Kalkınma Ajansı arasında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansımız da bulunmaktadır. Program kapsamında 240 milyon TL tutarında bir kaynağı bölgemize aktaracağız. Sosyal kalkınmayı göz ardı etmeden yapılması planlanan 2,5 milyon TL ve 7,5 milyon TL arasındaki yeşil geçiş odaklı yatırımlara Vakıfbank aracılığı ile 6 ay ödemesiz, 24 ay eşit taksitlerde geri ödemesi yapılacak bir finansman desteği sağlanacaktır. Program aracılığı ile 2026 yılında bölgemizde, yeşil dönüşüm odağında toplam 270 milyon TL’lik bir kaynağı harekete geçirmiş olacağız. Sayın Çorum Valimizin ev sahipliğinde 178’incisini düzenlediğimiz yönetim kurulu toplantımıza iştirak eden ve katkı sağlayan Sayın Valilerimize, Belediye Başkanlarımıza, İl Genel Meclis Başkanlarımıza, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarımıza teşekkürlerimi sunuyor, Nisan ayı başında gerçekleştirilen seçimler sonrası İl Genel Meclisi Başkanlığı’na yeniden seçilen Tokat İl Genel Meclisi Başkanımızı ve ilk kez seçilen Amasya ve Çorum İl Genel Meclisi Başkanlarımızı kutluyor, bölgemize birlikte hayırlı hizmetler yapmayı diliyorum.”

Açılış konuşmasının ardından toplantının gündem maddeleri görüşüldü.