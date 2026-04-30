Çorum Teknokent öncülüğünde 9 ilde bulunan teknokentler, Orta ve Batı Karadeniz Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Birliği çatısı altında bir araya geldi.

Hitit Üniversitesi Rektörü ve Çorum Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum Teknokent'te düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, kurumların gelişebilmesi için işbirliği yapmaları ve kaynaklarını birleştirmeleri gerektiğini söyledi.

Teknokentlerin üniversitelerin "girişimci üniversite" olma aparatlarından biri olduğunu belirten Öztürk, "9 üniversitenin, 9 şehrin, 9 teknoparkın yan yana gelerek Orta ve Batı Karadeniz havzasında böyle bir birlikteliği oluşturmasının önem taşıdığını kaydetti.

Orta ve Batı Karadeniz Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Birliğinin herhangi bir girişim olmadığını dile getiren Öztürk, "Özellikle üniversitelerimiz için yeni bir açılım, yeni bir vizyon ve gerçekten bu ülkeye, bu millete ve insanlığa daha fazla katkı verecek yapıların oluşumuna vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Çorum Teknokent Genel Müdürü Mustafa Reşit Haboğlu ise 9 şehir için önemli bir gün yaşandığını vurguladı.

Teknoloji geliştirme merkezleri olarak rekabet içinde olmadıklarına dikkati çeken Haboğlu, "Aynı amaç için hareket ediyoruz. Özellikle ülkemizdeki teknoloji gelişme bölgeleri olarak ülkemizin teknolojik altyapısını geliştirmek, inovasyon kültürünü oluşturmak için çalışıyoruz ama bunu yaparken özellikle Anadolu teknoparkları olarak, daha sınırlı kaynaklarla yol almaya çalışıyoruz. Bu kaynakları arttırmak adına TR81, TR82 ve TR83 bölgeleri olarak birleşme kararı aldık. Bağımsızız ama bazı şeyleri ortak yapma kararı aldık." diye konuştu.

Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Zonguldak, Sinop, Samsun, Tokat ve Çorum 'daki teknokentlerin birleştiğini anlatan Haboğlu, şunları kaydetti:

"9 teknokent birleşiyoruz, güç birliği protokolü imzalıyoruz. Bu protokol kapsamında ne elde edeceğiz? Öncelikle girişimcilik ekosistemimizi paylaşmış olacağız. Çorum 'daki bir girişimci başka şehirlerdeki yatırımcıya veya başka şehirlerdeki girişimci Çorum 'daki yatırımcıya ulaşabilecek. Hem yatırımcı ağımızı birleştirmiş oluyoruz hem de girişimci ağımızı birleştirmiş oluyoruz. Türkiye'de büyük teknoparklar kendi başlarına çok büyük etkinlikler yapıyor ama Anadolu teknoparkları olarak bunlardan biraz daha uzakta kalıyoruz. Bu birleşme bu tarz etkinliklere de kapı açacaktır."

Törende konuşmaların ardından Çorum , Kastamonu, Çankırı, Karabük, Tokat, Samsun, Bartın, Sinop ve Zonguldak'taki teknoloji geliştirme merkezlerinin yöneticileri, Orta ve Batı Karadeniz Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Birliğinin oluşturulması protokolünü imzaladı.