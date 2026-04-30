Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Bulut, Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın’ı ziyaret etti.

Dekan Yardımcısı Dr. Oktay Gündoğdu ile İMVAK Yönetim Kurulu Üyesi E. Öğretim Görevlisi Ali Ilıca’nın da katılım sağladığı ziyarette samimi bir ortamda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret kapsamında Dekan Prof. Dr. İsmail Bulut, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin akademik yapısı, yürütülen bilimsel çalışmalar ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

‘TÜRKİYE’DE İLK 5’E GİREBİLECEK NİTELİKTE BİR FAKÜLTEYİZ’

İlahiyat Fakültesi’nin köklü geçmişi, güçlü akademik kadrosu ve başarılarıyla Türkiye’de ilk 5’e girebilecek nitelikte olduğunu ifade eden Bulut, “Bunun somut örnekleri var. Akademik kadromuz oldukça güçlü. Tüm alanlarda lisans programımız bulunuyor. Ayrıca yedi doktora programımız mevcut. Bazı fakültelerde kadro yetersizliğinden yüksek lisans programı dahi açılamıyor” dedi.

‘SADECE LİSANS EĞİTİMİ VEREN BİR FAKÜLTE DEĞİLİZ’

Fakülte dergisinin yalnızca ilahiyat alanında değil, sosyal bilimler alanında da öncü ve model bir yayın olduğunu belirten Bulut, “Birçok dergiye mentörlük yapıyoruz. Dergimiz uluslararası önemli dizinlerde taranıyor. Bu yönüyle de örnek bir konumda. Hitit İlahiyat, sadece lisans eğitimi veren bir fakülte değil; Türkiye’deki diğer fakültelere model olan, örnek alınan bir kurum” diye konuştu.

‘3 YILLIK AKREDİTASYON ALARAK BAŞARIYA İMZA ATTIK’

Fakültenin uluslararası başarılarına da değinen Bulut, “Fakültemiz 3 yıllık uluslararası akreditasyon almış bir fakülte. Bu Türkiye’de bir ilk. Daha önce İstanbul ve Sakarya üniversiteleri 2 yıl akreditasyon almıştı. Biz 3 yıl alarak önemli bir başarıya imza attık. Önümüzdeki süreçte bu süreyi 4-5 yıla çıkarmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘ÇORUM’UN GÖZ BEBEĞİ’

Kalite süreçlerinde de örnek olduklarını vurgulayan Bulut, son iki yılda sekiz fakülteye mentörlük yaptıklarını belirterek, “Bize sık sık bu başarıyı nasıl elde ettiğimiz soruluyor. İlahiyat Fakültesi, Çorum’un göz bebeği ve şehrin ilk fakültesidir” dedi.

HAKİMİYET’E TEŞEKKÜR

Bulut, ayrıca İlahiyat Fakültesi’nin kurulma sürecinde özellikle Hakimiyet Gazetesi’nin öncülüğünde yürütülen yayınların büyük katkı sağladığını belirterek teşekkür etti.