Karadeniz'i İç Anadolu ve Akdeniz'e bağlayan en kritik geçiş güzergahlarından biri olan Kırkdilim Tünelleri düzenlenen törenle hizmete açıldı. Bölgedeki 40 keskin virajı ortadan kaldıran proje ile ulaşım daha konforlu ve güvenli hale geldi.

Proje kapsamında inşa edilen T-1 Tüneli 1389 metre, T-2 Tüneli 1157 metre, T-3 Tüneli ise 1553 metreden oluşuyor. Tünel ile Çorum-Laçin arasında seyahat süresi ise 30 dakikadan 15 dakikaya düştü.

Tünel girişinde düzenlenen törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ile Oğuzhan Kaya, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, BBP İl Başkanı Özkan Yandım, ilçe ve belde belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Yol medeniyettir” anlayışıyla 80 yılda yalnızca 50 kilometre tünel inşa edilirken, 2002 yılından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 806 kilometre tünel daha yapıldığını ve bunun yaklaşık 16 katlık bir artışa karşılık geldiğini söyledi.

2002 yılından bu yana Çorum'un ulaşım ve haberleşme altyapısına 93, 2 milyar lira üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini aktaran Uraloğlu, "2002'de 59 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 7 kat arttırarak 408 kilometreye çıkardık. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu da 59 kilometreden 479 kilometreye ulaştırdık." dedi.

Sinop'tan başlayıp Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğde üzerinden Akdeniz'e ulaşan kuzey-güney aksının da ulaşım standardını arttıran stratejik bir güzergâhta, Çorum’un çehresini değiştiren önemli bir eseri daha hizmete sunmanın gururunu yaşadıklarını vurgulayan Uraloğlu, konuşmasında şunları söyledi:

“Bölünmüş yol standardında projelendirdiğimiz 50 kilometre uzunluğundaki Çorum-Laçin-Osmancık Yolu’nun açılışını yaptığımız Çorum-Laçin arasındaki 25 kilometrelik kesimi; özellikle zorlu coğrafyasıyla bilinen meşhur Kırkdilim Geçişi’ni de kapsıyor.

Bildiğiniz üzere Kırkdilim’e vardığınızda doğa size adeta ‘buradan geçmek bedel ister’ der. Burası, Çorum’un kuzeyinde, sarp kayalıkların yüzlerce metre derinliğinde yarmış olduğu muhteşem ama bir o kadar da zorlu bir boğazdır.

İşte burada doğanın sanki 40 düğümle bağladığı bu zorlu coğrafyayı, üç ayrı tünelle, adeta ipek bir kurdele gibi dümdüz ve güvenli bir yola dönüştürdük. Artık, her virajında can ve mal emniyetini tehdit eden yolu tarihe gömdük. Heyelan, kaya düşmesi, şev kayması gibi riskleri büyük ölçüde bertaraf ettik. Vatandaşlarımız artık Kırkdilim Mevkiini korku ve tedirginlik duymadan, konfor ve güven içinde geçecek.

Projemiz sayesinde hizmete sunulan 25 km’lik kesimdeki seyahat süresini yarım saatten 15 dakikaya düşürdük. Bu sayede, zamandan 350 milyon lira, akaryakıttan 68 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 418 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon salınımını yıllık 3.420 ton azaltarak Çorum’un güzel doğasını koruyacağız.

Çorum’da sadece karayolu yatırımlarıyla sınırlı kalmıyoruz. Çorum’u Türkiye’nin en önemli demiryolu projelerinden biri olan Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun hızlı tren hattının tam kalbine yerleştiriyoruz. Bugün itibarıyla, bu etabımızdaki genel fiziki ilerlememiz yaklaşık %24 seviyesine ulaştı.

Hattımızın devamında Havza’ya kadar uzanan güzergâhta; Çorum–Merzifon ve Merzifon–Havza kesimlerini iki ayrı kısım halinde ihaleye çıktık. Bu kapsamda, Çorum–Merzifon kesiminin ihalesini 27 Nisan’da, Merzifon–Havza kesiminin ihalesini ise 28 Nisan’da gerçekleştirdik.

İnşallah Havza–Samsun arasının da en kısa sürede yapım ihalesine çıkacağız. Çorum-Merzifon-Samsun kesimlerinin de tamamlanmasıyla; Ankara-Samsun arası seyahat süresi 2,5 saat olacak; yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınacak.”