Kırkdilim Tünelleri açılış töreninde konuşan AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, isim vermeden Kırkdilim ile ilgili paylaşım yapan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'a gönderme yaptı.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız bugün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Kırkdilim ile ilgili "Çorum’da kırk yalan hikayesine dönen ve ihale edildikten sonra ihale bedelinin en az 10 katı para harcanarak yapılan Kırkdilim Tüneli’ni açacak." şeklinde paylaşımda bulundu.

'BİZ MAKARYOS'UN HEYKELİNİ DİKENLERİN TEMSİLCİSİ DEĞİLİZ'

Son 20 yılda AK Parti'nin Çorum’a 93 milyar liralık ulaşım ve altyapı yatırımı yaptığını belirten Ahlatcı; "Bugün kendilerine 10 tane koyun versek idare edemeyecek Cumhuriyet Halk Partisi’nin yereldeki bir temsilcisi bu esere laf söylemek istemiş. Biz onların yaptığı gibi eşek heykeli açmıyoruz. Biz İstanbul’un göbeğine Makaryos’un heykelini dikenlerin temsilcileri değiliz. Çorum tarihinin en önemli yatırımlarından birini gururla açıyoruz. Çorumumuza hayırlı uğur olsun." ifadelerini kullandı